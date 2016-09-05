تقرير في الجول – هكذا يتم ترتيب مستويات قرعة أمم إفريقيا.. واحتمال التغيير قائم

انتهت تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 والتي ستقام في الجابون بين 14 يناير و5 فبراير المقبلين وتم تحديد الـ16 منتخب اللذين سيتنافسون على البطولة، فكيف سيتم تصنيف المستويات في دور المجموعات؟

علم FilGoal.com من مصدر في الكاف أن النظام الذي تم به تصنيف المستويات في أخر 5 نسخ مطروح لأن يكون كذلك في نسخة الجابون 2017.

كيف يعمل ذلك النظام؟

النظام يعتمد على نتائج كل منتخب في أخر 3 كؤوس أمم إفريقية وأخر نسختين من تصفيات كأس أمم إفريقيا وأخر نسخة من تصفيات كأس العالم.

كأس أمم إفريقيا

نتائج أي منتخب في كأس الأمم يتم تحويلها لنقاط، ويتم ضربها في البطولة الأقرب (2015 في هذه الحالة) في 3، والبطولة الثانية يتم ضرب نقاط نتائجها في 2 (2013 في هذه الحالة)، والبطولة الأخيرة (2012) يتم ضرب نقاط نتائجها في 1.

تصفيات كأس أمم إفريقيا

يتم ضرب نتيجة أقرب تصفيات (تصفيات 2015) في الرقم 1، أما التصفيات السابقة (2013) يتم ضربها في نصف.

تصفيات كأس العالم

يتم ضرب نقاط نتائج الفرق في تصفيات كأس العالم الأخيرة (2014) في هذه الحالة، في الرقم 1.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

يتم جمع كل النقاط ويتم ترتيب المنتخبات في تصنيف الكاف CAF Ranking وعلى أساسه يتم وضع كل المنتخبات في 4 مستويات تقام على أساسها القرعة، مع العلم أن الجابون التي ستستضيف البطولة ستكون في التصنيف الأول على كل حال.

هل من الممكن أن يتغير ذلك النظام؟

كونجرس الكاف الذي سينعقد في القاهرة بين 21 و26 سبتمبر سيشهد الكثير من التغييرات على لوائح الاتحاد حسبما علم FilGoal.com.

وخلال تلك الاجتماعات، قد يتم تغيير النظام الذي سيتم اللجوء له في تصنيف المنتخبات.

وستقام قرعة البطولة في ليبرفيل عاصمة الجابون يوم 19 أكتوبر المقبل، فيما تقام البطولة بين يومي 14 يناير و5 فبراير المقبلين.