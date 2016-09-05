إنفوجرافيك في الجول - تعرف على المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا

انتهت تصفيات كأس أمم إفريقيا وتحدد الـ16 منتخب المتأهلين للبطولة التي ستقام في الجابون في يناير المقبل.

وأكملت تونس والكونجو الديمقراطية وتوجو عقد المتأهلين في اليوم الأخير للتصفيات.

ويغيب أخر بطلين لكأس الأمم، نيجيريا وزامبيا، عن نسخة 2017.

كما يعود المنتخب المصري أكثر المتوجين بالبطولة بعد غياب 3 نسخ متتالية.

وتقام البطولة بين 14 يناير و5 فبراير.

وستقام قرعة البطولة في ليبرفيل عاصمة الجابون يوم 19 أكتوبر المقبل، فيما تقام البطولة بين يومي 14 يناير و5 فبراير المقبلين.

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