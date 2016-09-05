برزنتيشن: تشفير بطولات الكاف بعد شراءها؟ نحصل على الحقوق أولا ثم ' عنينا للمصريين '

لم تعد شركة "برزنتيشن سبورت" الراعي الرسمي للكرة المصرية بعدم تشفير بطولات الاتحاد الإفريقي في حالة الحصول على حقوقها.

فقد دخلت شركة "بريزنتيشن سبورت" في سباق لشراء حقوق بث البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" (طالع التفاصيل).

وقال عمرو وهبي في تصريحات لبرنامج كلام في الجون عبر إذاعة ميجا اف ام يوم الأحد: "قدمنا العرض منذ فترة طويلة، وهناك مزايدة ستجرى ونتمنى أن يتم قبول عرضنا".

وتقدمت برزنتيشن بعرض قيمته 600 مليون دولار من أجل شراء حقوق بث البطولات التي ينظمها الكاف فضائيا لمدة 12 عاما، وذلك إلى شركة "Lagardère" التي تمتلك حقوق البث لجميع مسابقات الكاف.

وأضاف وهبي "لو تم تشفير البطولات، فالأموال ستكون داخل مصر مما يعني أن الأمر سيكون في مصلحة المواطن المصري".

وأوضح "عندما نحصل على الحقوق سنكون تحت أمر المواطنين المصريين (عنينا للمصريين).