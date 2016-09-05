أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

على هامش قمة العشرين.. ميركل وبوتين يبحثان الوضع في سوريا وأوكرانيا

Google+ Print
على هامش قمة العشرين.. ميركل وبوتين يبحثان الوضع في سوريا وأوكرانيا على هامش قمة العشرين.. ميركل وبوتين يبحثان الوضع في سوريا وأوكرانيا

ميركل وبوتين

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأحد، محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرت قرابة ساعتين، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية.

وأعلن المتحدث باسم الألمانية شتفان زايبرت بعد اللقاء، أن الحرب الأهلية في سورية ولاسيما الوضع الإنساني الكارثي في حلب، بالإضافة إلى الوضع في شرق أوكرانيا كانت من المواضيع الرئيسية التي تناولتها محادثات القمة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وأوضح “زايبرت” أن ميركل وبوتين تحدثا خلال اللقاء “بصورة محددة للغاية”، عن كيفية استئناف تنفيذ اتفاقية مينسك، ولم يفصح عن تفاصيل.

وتعد هذه القمة الثنائية بين ميركل وبوتين اللقاء الأول لهما منذ عدة أشهر، وكانت العلاقات بين موسكو وبرلين توترت بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان