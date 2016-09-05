على هامش قمة العشرين.. ميركل وبوتين يبحثان الوضع في سوريا وأوكرانيا

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأحد، محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرت قرابة ساعتين، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفان زايبرت بعد اللقاء، أن الحرب الأهلية في سورية ولاسيما الوضع الإنساني الكارثي في حلب، بالإضافة إلى الوضع في شرق أوكرانيا كانت من المواضيع الرئيسية التي تناولتها محادثات القمة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وأوضح “زايبرت” أن ميركل وبوتين تحدثا خلال اللقاء “بصورة محددة للغاية”، عن كيفية استئناف تنفيذ اتفاقية مينسك، ولم يفصح عن تفاصيل.

وتعد هذه القمة الثنائية بين ميركل وبوتين اللقاء الأول لهما منذ عدة أشهر، وكانت العلاقات بين موسكو وبرلين توترت بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي.