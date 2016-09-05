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خالد صلاح يشيد بجولات السيسى ويطالب بالابتعاد عن سموم السوشيال ميديا

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خالد صلاح يشيد بجولات السيسى ويطالب بالابتعاد عن سموم السوشيال ميديا خالد صلاح يشيد بجولات السيسى ويطالب بالابتعاد عن سموم السوشيال ميديا

>كتب إبراهيم حسان

أثنى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، على جولات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية التى أجرها مؤخرا، بداية من الهند، مرورا بحضور فعاليات أعمال قمة العشرين بالصين بدعوة رسمية من الرئيس الصينى، والتى سيختمها من الولايات المتحدة الأمريكية عقب عيد الأضحى، بعد حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، أن هناك خريطة للسياسة الخارجية الهامة تقوم بها مصر فى هذا التوقيت، نظرا لأن جزءا كبيرا جدا من مشاكل الدولة تتعلق بالطريقة التى ينظر بها العالم إلينا، مشيرا إلى أن مصر تحارب ليل نهار عقب ثورة 30 يونيو، خاصة من قطر وتركيا، كما أن هناك ملفا غامضا فى علاقات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم العلاقات العسكرية بينهما.

 

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من حل المشكلات المنعكسة على مصر فى الداخل، ترتبط بعدد من الملفات العالقة ببعض دول العالم، لذلك من المهم أن يُنظر إلى الملف الخارجى بنظرة اقتصادية، مطالبا بضرورة الابتعاد عن ما وصفها بـ"التفاهات" التى تبث على مواقع السوشيال ميديا، حول تجاهل الرئيس السيسى من الرئيس الأمريكى باراك أوباما وعدم مصافحته، وغيرها من تلك السموم التى تصيب النفوس بالإحباط، "والرئيس مدعو رسميا من الصين".

ونوه إلى أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، تم استقباله بشكل ردئ فى الصين، بجانب عدم توفير سلم رسمى له للنزول من طائرته الخاصة واضطراره للنزول من الباب الآخر، ورغم ذلك لم يتحدث يزعم أحد بأن الصين أعطت ظهرها لأوباما، لذلك يجب الابتعاد عما يفعله الإخوان فى العقول على مواقع التواصل الاجتماعى، "بطلوا نجرى ورا فتات طعام النميمة، وفتات موائد الغيبة والجهل على السوشيال ميديا".


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