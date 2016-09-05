أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير الصحة: لم نطلب من القوات المسلحة التدخل فى أزمة ألبان الأطفال

Google+ Print
وزير الصحة: لم نطلب من القوات المسلحة التدخل فى أزمة ألبان الأطفال وزير الصحة: لم نطلب من القوات المسلحة التدخل فى أزمة ألبان الأطفال

أرشيفية

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أنه لا توجد أزمة في توفير ألبان الأطفال، وإن الوزارة قامت باستيراد 15 مليون «علبة» ولها الحق في استيراد 6 ملايين آخرين، ما يكفي لسداد احتياجاتنا ويفيض.

وأضاف «عماد الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أن الوزارة لم تطلب من القوات المسلحة التدخل لحل الأزمة، لأنه لم تكن هناك أزمة من الأساس، وأن كل ما قامت به القوات المسلحة هو تدشين مشروع لاستيراد ألبان الأطفال وبيعها بسعر 30 جنيها لـ«العلبة» لكسر احتكار التجار.

وأشار إلى أن الوزارة كانت توفر «العلبة» مدعمة بسعر 5 جنيهات في الصيدليات، في الوقت الذي كانت فيه شركات الأدوية بطرحها بسعر 60 جنيها، ما دعى القوات المسلحة للتدخل والوقوف أمام غلاء التجار من خلال استيراد الألبان وبيعها بسعر 30 جنيها.

ولفت «عماد الدين» إلى أن المشكلة تكمن فيما أسماه بـ«جشع التجار» الذين استولوا على الألبان الموجودة بالمخازن، وبيعها لمحلات «الحلويات»، وفي وجهة نظري هذه مشكلة أمنية، لابد من التصدي لها. ما أوجب على الوزارة القيام بوضع يدها على كافة العبوات الموجودة بالمخازن، وإعطائها لمستحقيها من خلال «الكرت الذكي».

وأوضح وزير الصحة، أن الشروط المطلوبة لاستخراج الكارت الذكي، تتمثل في ذهاب الأم إلى أقرب وحدة رعاية صحية، والقيام بإعطاء بياناتها كاملة وبيانات أبنائها، واستخراج «الكارت».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"