بالصور.. أمن الوادي الجديد يضع إشارات رقمية بـ200 ألف جنيه في 6 ميادين بالخارجة

​قامت​ إدارة مرور الوادي الجديد بقيادة العميد أشرف الجرف، بالتعاون مع مجلس مدينة الخارجة مساء اليوم الأحد​ ​، تركيب إشارات رقمية في 6 ميادين رئيسية بمدينة الخارجة .

صرح اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد أنه سيتم الانتهاء من تركيب هذه الإشارات الرقمية خلال 3 أيام بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه في ميادين ” الساحة ، الصنايع ، السينما ، المدارس ، الشعلة ، النادي الاجتماعي ” .

أضاف وأضاف أن المديرية بصدد استكمال تركيب هذه الإشارات في باقي ميادين المحافظة بمراكزها الخمسة ،علي مراحل قادمة، بالتنسيق مع المحافظة من خلال اعتمادات قطاع الأمن والإطفاء ،بخطة التنمية المحلية الموحدة للمحافظة للعام المالي الجديد 2016/2017 .