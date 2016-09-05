حبس مندوب شرطة و٥ آخرين متهمين بسرقة مليون جنيه 4 أيام للتحقيق

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، وبإشراف المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار محمد عبد الشافى، بحبس تشكبل عصابي مكون من مندوب شرطة ثاث بإدارة المرور و5 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بضبط وإحضار متهم آخر هارب، وإجراء التحريات التكميلية لضبطه.

كشفت التحقيقات التى أجراها مدير النيابة محمد مسعود، ومحمود ابو الخير أن قسم شرطة النزهة تلقى بلاغًا من المواطن محمد حسان عبد الرحمن موظف بشركة مؤسسة الباز للشحن والاستيراد والتصدير، لتعرضه لواقعة السرقة بالإكراه وسرقة مبلغ مالي مليون جنيه مصري ملك صاحب المؤسسة، اثناء توجهه لأحد البنوك لإيداعها لحساب الشركة.

وأضافت التحقيقات أنه اثناء قيادة صاحب الشكوى لسيارة خاصة بشريك صاحب المؤسسة اعترضه بعض الأشخاص بسيارة أجرة، ونزل منها أحد الأشخاص مرتديًا زى شرطي وأوهموه بأنهم رجال مباحث وطلبوا منه النزول من السيارة وأدخلوه عنوة سيارتهم الأجرة وعصبوا عينيه وأبلغوه أنهم متوجهين إلى مديرية الأمن وكونه مقبوضًا عليه، ثم انزاوه إلى أحد الأماكن في منطقة الاسطبلات بشارع جسر السويس واكتشف سرقة المبلغ المالي.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عطا س. ع. مندوب ثالث شرطة بإدارة المرور بمديرية أمن السويس و6 آخرين ، تم ضبط 5 منهم وهرب آخر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم السرقة بالاكراه من إحدى الطرق العامة واحتجاز مواطن دون وجه حق وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحيازة أسلحة بيضاء.