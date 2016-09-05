فتح المجازر ونقاط الذبيح أمام المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي بالوادى الجديد

صرح الدكتور محمد بشير، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الأحد، أن المديرية قررت فتح المجازر ونقاط الذبيح أمام المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى.وقال ، أن الإدارات البيطرية بالمراكز الإدارية الخمسة سأزود المجازر ونقاط الذبيح بأطباء بيطريين، لتوقيع الكشف الطبي مجانًا على أضاحي العيد.

وأكد “بشير”، أن المديرية تقوم بالتنسيق مع مديرية التموين وشرطة مباحث التموين لتنفيذ حملات مشتركة للمرور على الثلاجات ومصانع اللحوم ومحال الجزارة اعتبارًا من الآن وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى، وأن جميع المجازر الحكومية ستفتح من فجر أول أيام العيد ليتم ذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين،وتوقيع الكشف عليها مجانًا، وتحديد مجموعة من أماكن الذبيح بالقرى والمدن، تقدم نفس خدمة المجازر، ويتم وجود طبيب بيطري لكل موقع من مواقع الذبيح.