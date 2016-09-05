ألمانيا تكتسح النرويج بثلاثية فى تصفيات المونديال

حقق المنتخب الألماني، اليوم الأحد، فوزًَا عريضًا على مضيفه النرويجى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة بتصفيات مونديال روسيا 2018.

وسجل ثلاثية منتخب الماكينات الألمانية توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ هدفين فى الدقيقتين 16 و 60 وجوشوا كيميش فى الدقيقة 45 من زمن المباراة.

وجاءت نتائج المباريات الأخرى فوز اسكتلندا على مالطة 5 – 1 بالمجموعة السادسة، تعادل رومانيا مع الجبل الاسود 1 – 1 بالمجموعة الخامسة وتعادل التشيك مع إيرلندا الشمالية سلبيا بالمجموعة الثالثة.