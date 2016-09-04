الإندبندنت: داعش يبدأ عزلته الدولية بعد طرد ميليشياته من آخر معاقله بحدود تركيا

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن تنظيم داعش المسلح فقد آخر معاقله على الحدود السورية التركية اليوم الأحد، وهو ما يمثل ضربة قاصمة للتنظيم، وخططه لاستقبال مزيد من المتطوعين والمقاتلين الأجانب.

وقال المتحدث باسم المرصد السورى لحقوق الإنسان للصحيفة البريطانية إن ميليشيات التنظيم انسحبت من آخر قريتين على الحدود السورية-التركية، لتتراجع حوالى 8 كيلومترات إلى الجنوب أمام قوات الجيش السورى الحر، تساندها قوات تركية كانت قد بدأت غزوها للحدود السورية فى 24 أغسطس الماضى.

وكانت الدبابات التركية قد بدأت زحفها السبت صوب قرية الراى الواقعة 55 كيلومترا فى غرب جرابلس، لتضع نهاية لوجود تنظيم داعش على الحدود، ليبدأ التنظيم عزلة قد تضع نهايته بعد صعوبة تلقيه لمزيد من المتطوعين.

وقال المتحدث باسم المرصد إن هزيمة تنظيم داعش بدأت بخسارته لمدينة "منبج" أمام الميليشيات الكردية، ليتجلى بعد ذلك عزوف ميليشيات التنظيم عن القتال أمام زحف خصومهم، والدليل أنه لم يكن هناك ثمة خسائر فى الأرواح عندما غزت الدبابات التركية قرية "جرابلس" فى صفوف داعش أو القوات التركية، ويتبع ذلك خسارة التنظيم لآخر معاقله على الحدود خلال يومين فقط.

وكان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان قد صرح على هامش قمة الـ20 المنعقدة فى الصين بأن قوات الجيش التركى لا تفرق بين إرهاب ميليشيات تنظيم داعش، وإرهاب ميليشيات حماية الشعب الكردى، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بوجود دولة كردية مصطنعة على حدودها مع سوريا.