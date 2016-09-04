حكومة كردستان العراق: الدعم الأمريكى غير المعادلة العسكرية ضد داعش

أعرب رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزانى عن الشكر للإدارة والشعب الأمريكى على الدعم العسكرى للإقليم لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، قائلا: "إن الدعم الأمريكى كان سببا أساسيا وقويا لتغيير المعادلة العسكرية لصالح قوات البيشمركة الكردية فى المعارك التى خاضتها ضد التنظيم الإرهابي".

وبحث بارزاني، فى أربيل اليوم الأحد، مع عضو لجنة الشؤون العسكرية لمجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور مارتن هينريتش والوفد المرافق جهود الحرب على الإرهاب وانتصارات قوات "البيشمركة" الكردية على داعش والاستعدادات لمعركة تحرير الموصل، وسبل تعزيز العلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الجانبان، ضرورة التعاون بين الإقليم والحكومة العراقية والتحالف الدولي، لاسيما فى المرحلة التى ستلى تحرير مدينة الموصل وهزيمة داعش وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعى والمصالحة بين جميع مكونات الموصل ومراعاة الجانب السياسى والإنساني.

ونوه الوفد الأمريكي، إلى استقبال الإقليم لعدد كبير من النازحين واللاجئين الذين قصدوا الإقليم هربا من الإرهاب وتوفير حكومة كردستان الخدمات الأساسية لهم.

وعرض رئيس حكومة الإقليم نتائج زيارته الأخيرة لبغداد ولقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين، مؤكدا ضرورة تقوية العلاقات الثنائية بين كردستان والمسؤولين العراقيين فى كافة الجوانب.

على صعيد متصل، أشار مصدر مسؤول بوزارة البيشمركة، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت القسم الأول من المساعدات المالية للقوات الكردية وتم إيداعها فى بنك كردستان الدولي.

وقال رئيس أركان قوات البيشمركة، الفريق جمال محمد - فى تصريح صحفى - إن المساعدات المالية سيتم توزيعها على قوات البيشمركة فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع هذه الأموال وفق الاتفاق المبرم بين أربيل وواشنطن كرواتب للقوات التى تحارب داعش.