جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية علاج السرطان

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان ، بهدف التربح بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة ، وذلك مع راكب مصري فور وصوله من تركيا .

صرحت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التابعة لشركة طيران النيل القادمة من تركيا ، اشتبه مأمور اللجنة أحمد فوزى في الراكب ، تم تشكيل لجنة لتفتيشه بمعرفة عصام محمدين مدير الحركة ، حيث تبين إخفائه لكميات كبيرة من الأدوية .

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ، وحجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب المهرب .