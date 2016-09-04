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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية علاج السرطان

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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية علاج السرطان جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية علاج السرطان

أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان ، بهدف التربح بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة ، وذلك مع راكب مصري فور وصوله من تركيا .

صرحت مصادر جمركية بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التابعة لشركة طيران النيل القادمة من تركيا ، اشتبه مأمور اللجنة أحمد فوزى في الراكب ، تم تشكيل لجنة لتفتيشه بمعرفة عصام محمدين مدير الحركة ، حيث تبين إخفائه لكميات كبيرة من الأدوية .

أمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ، وحجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب المهرب .

 

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