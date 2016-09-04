أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصطفى بكري : طالبت بالإطلاع على حساب وزير التموين المستقيل بالداخل والخارج

Google+ Print
مصطفى بكري : طالبت بالإطلاع على حساب وزير التموين المستقيل بالداخل والخارج مصطفى بكري : طالبت بالإطلاع على حساب وزير التموين المستقيل بالداخل والخارج

مصطفى بكري

قال عضو مجلس النواب مصطفي بكري، اليوم الأحد، إن جلسة الاستماع له داخل جهاز الكسب غير المشروع استمرت نحو 5 ساعات، وذلك  فى البلاغ المقدم منه ضد خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية السابق، بشأن استغلال نفوذه وتضخم ثروته، مشيرًا إلى أنه طالب الجهاز بفحص إقرارات الذمة المالية في الداخل والخارج للوزير المستقيل.

وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن  جهاز الكسب طالب الأجهزة الرقابية بفحص عناصر ثروة الوزير، ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية، وكذلك الاستعلام من الفندق الشهير عن الفواتير التى كان يدفعها، مطالبًا بمنعه من السفر.

 وأوضح أن الوزير المستقيل أصدر عددًا من القرارات الوزارية المباشرة التي تقضي باستلام القمح دون حد معين، ومدة محددة، وخلط القمح البلدي بالمستورد، الأمر الذي زاد من معدلات التوريد من 3.6 إلى 5.2 مليون طن، مؤكدًا أن التوريد الوهمي أضاع علي مصر ما يقرب من 2.6 مليار جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"