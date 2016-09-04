مصطفى بكري : طالبت بالإطلاع على حساب وزير التموين المستقيل بالداخل والخارج

قال عضو مجلس النواب مصطفي بكري، اليوم الأحد، إن جلسة الاستماع له داخل جهاز الكسب غير المشروع استمرت نحو 5 ساعات، وذلك فى البلاغ المقدم منه ضد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بشأن استغلال نفوذه وتضخم ثروته، مشيرًا إلى أنه طالب الجهاز بفحص إقرارات الذمة المالية في الداخل والخارج للوزير المستقيل.

وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن جهاز الكسب طالب الأجهزة الرقابية بفحص عناصر ثروة الوزير، ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية، وكذلك الاستعلام من الفندق الشهير عن الفواتير التى كان يدفعها، مطالبًا بمنعه من السفر.

وأوضح أن الوزير المستقيل أصدر عددًا من القرارات الوزارية المباشرة التي تقضي باستلام القمح دون حد معين، ومدة محددة، وخلط القمح البلدي بالمستورد، الأمر الذي زاد من معدلات التوريد من 3.6 إلى 5.2 مليون طن، مؤكدًا أن التوريد الوهمي أضاع علي مصر ما يقرب من 2.6 مليار جنيه.