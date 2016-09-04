الزمالك يعير “كماتشو” للشرقية موسما واحدا

وافق مجلس إدارة نادى الزمالك، اليوم الأحد، على إعارة محمد أحمد لاعب فريق 97 والشهير بـ”كماتشو”، إلى الشرقية لمدة موسم حتى يشارك مع الأخير فى الدورى الممتاز.

وكان الزمالك قد وافق من قبل على إعارة أحمد مصطفى الشهير بـ”ميسى” للشرقية لمدة موسم أيضًا ومن قبله أحمد فتوح لإنبى ومصطفى محمد للداخلية وعلى أيمن للنصر للتعدين، فى إطار خطة قطاع الناشئين لضخ المواهب فى أندية الممتاز، تمهيداً لعودتهم مرة أخرى للقلعة البيضاء بعد الحصول على خبرات المشاركة فى الدورى.

من جانبه أكد أحمد عبد الحليم، رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، أن إطلاق أسماء أوروبية على لاعبى الفريق لمنحهم مزيد من الثقة خاصة أن هناك عددا كبيرا من لاعبى القطاع ينتظرهم مستقبل واعد.