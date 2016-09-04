ضبط مهرب عملة عن طريق “الفيزا” بمطار القاهرة الدولي

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، في ضبط أحد المهربين للأموال عن طريق التحويلات البنكية بعد وصوله من تركيا، وتم تسليمه إلى مباحث الأموال العامة للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة مصادر التحويلات، حيث لجأ تجار العملة في الفترة الأخيرة إلى حيل جديدة لتهريب النقد خارج البلاد، وذلك عن طريق استخدام الكروت الإئتمانية والفيزا والتحويلات البنكية في عمليات التهريب.

وصرحت مصادر جمركية أنه تم ضبط الراكب بعد وصوله من تركيا، وقيامه بتحويل مبالغ مالية، حيث اشتبه مأمورا الجمرك محمد موسي وأحمد فوزي فى الراكب لدى وصوله من تركيا، وأمرا أحمد أبو السعود ومسعد محمود مديرا الجمرك بعد العرض عليهما بتشكيل لجنة لفحص الراكب تحت إشراف حسين هيكل مدير الحركة، ونجحت اللجنة الجمركية في اكتشاف 36 ڤيزا وكارت ائتمانى وإيصالات تحويل.

وأمر سامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر للراكب، وتسليمه للجهات الأمنية لمتابعة إجراءاتها.