نقيب الصيادلة : تعديل شروط صرف ألبان الأطفال قرار عشوائي

قال نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، اليوم الأحد، إن اعتراض الصيادلة على قرار وزير الصحة بتعديل شروط صرف ألبان الأطفال المدعمة، جاء متركزًا على وجود بنود تعجيزية للحصول علي الألبان، منها حرمان التوأم، وإلغاء الدعم عن المرحلة الثانية من الألبان، التي تباع بـ 26 جنيهًا، مضيفًا أن قرار وزير الصحة عشوائي، وصدر دون دراسة وبشكل متسرع، فضلًا عن عدم مشاورة النقابة في هذا القرار.

وأضاف عبيد خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه كان من المفترض توجيه الأمهات عبر الإعلام بسرعة استخراج الكارت الذكي ثم تجربة الأمر علي محافظة أو اثنين، ومن ثم تعميم التجربة من عدمها.

وأوضح أن الألبان لا تعود بالنفع علي الصيدليات لأن ما يتم توزيعه علي الصيدليات الأهلية هو عبارة عن دعم جزئي، فيما يتركز الدعم الكلي علي الشركة المصرية، ومراكز الأمومة والطفولة، وبالتالي جاء القرار ليُقحم الصيادلة فى الأزمة، بعد تصريحاته بأن الصيادلة يحصلون علي الألبان بمبلغ 5 جنيهات لبيعها بـ 60 جنيه، وهذا غير صحيح.