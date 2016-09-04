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بالفيديو - منافسو مصر على حلم المونديال.. أوغندا تتأهل لأمم إفريقيا بعد غياب 39 عاما

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بالفيديو - منافسو مصر على حلم المونديال.. أوغندا تتأهل لأمم إفريقيا بعد غياب 39 عاما بالفيديو - منافسو مصر على حلم المونديال.. أوغندا تتأهل لأمم إفريقيا بعد غياب 39 عاما

حقق منتخب أوغندا فوزا ثمينا على جزر القمر بهدف اليوم الأحد، ضمن له التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2017 بعد غياب استمر 39 عاما.

وسجل فاروق ميا هدف أوغندا الوحيد في الدقيقة 35.

ورفع منتخب أوغندا رصيده إلى 13 نقطة في وصافة المجموعة، بفارق المواجهات المباشرة عن بوركينا فاسو المتصدر وصاحب نفس الرصيد والذي فاز على بوتسوانا 2-1.

حيث كان منتخب أوغندا قد تعادل مع بوركينا فاسو على أرضه سلبيا، وخسر هناك 1-0.

لكن منتخب أوغندا ضمن خطف واحدة من بطاقتي التأهل كأفضل ثواني في المجموعات.

يذكر أن منتخبا مصر وأوغندا يقعان في المجموعة الخامسة من تصفيات المونديال مع غانا والكونجو.

وتبدأ منافسات المجموعة بمواجهة مصر أمام الكونجو علي أن يلعب منتخب غانا أمام أوغندا في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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