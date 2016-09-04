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البطاقة الأخيرة لأمم إفريقيا.. توجو تتأهل بخماسيتين

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البطاقة الأخيرة لأمم إفريقيا.. توجو تتأهل بخماسيتين البطاقة الأخيرة لأمم إفريقيا.. توجو تتأهل بخماسيتين

تأهل منتخب توجو إلى أمم إفريقيا 2017 باكتساح جيبوتي 5-0 يوم الأحد، مع خسارة منافسه بنين 2-5 من مالي في مجموعة أخرى.

وحل منتخب جيبوتي ضيفا على توجو ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى، بينما لعبت مالي وبنين في الجولة الثالثة.

وتنافست توجو مع بنين على البطاقة الأخيرة المؤهلة للبطولة كأفضل ثواني المجموعات.

فالمجموعة الأولى تصدرتها تونس وتأهلت من الصدارة، والمجموعة الثالثة تصدرتها مالي وتأهلت من الصدارة أيضا.

في الوقت نفسه رفع منتخب توجو رصيده إلى 11 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه منتخب بنين، لكن فارق الأهداف الذي وصل إلى 7 أهداف لرفاق إيمانويل أديبايور تأهل بهم للأمم الإفريقية، مقابل فارق هدفين فقط لبنين.

يذكر أن التصفيات تكونت من 13 مجموعة تأهل متصدريها إلى البطولة، بالإضافة إلى الجابون منظمة البطولة، وأفضل منتخبين احتلا المركز الثاني، وهما أوغندا وتوجو.

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البطاقة الأخيرة لأمم إفريقيا.. توجو تتأهل بخماسيتين

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فيديو اليوم السابع

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