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بمشاركة معلول.. تونس تدهس ليبيريا وتتأهل لكأس أمم إفريقيا

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بمشاركة معلول.. تونس تدهس ليبيريا وتتأهل لكأس أمم إفريقيا بمشاركة معلول.. تونس تدهس ليبيريا وتتأهل لكأس أمم إفريقيا

شارك علي معلول ظهير أيسر الأهلي في فوز منتخب تونس على نظيره الليبيري 4-1 في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

وتصدر التونسي المجموعة الأولى من التصفيات بـ13 نقطة أمام المنتخب التوجولي الذي تأهل كأحد أفضل ثواني.

وافتتح وهبي الخزري التسجيل لنسور قرطاج في الدقيقة 5، قبل أن يستغل طه الخنيسي خطأ ساذج من حارس ليبيريا ليضيف الهدف الثاني.

وقلص بايي مهاجم ليبيريا الفارق في الدقيقة 71، إلا أن صابر بن خليفة ولحمر حمزة سجلا هدفين أنهيا بهما اللقاء في الدقيقتين 73 و77.

وشارك معلول في اللقاء كاملا وأهدر فرصة تسجيل هدفه الدولي الأول. (شاهد من هنا)

شاهد أهداف المباراة من هنا

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