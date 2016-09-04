يمن الحماقي: أول أكتوبر.. تطبيق ضريبة القيمة المضافة

قالت أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن الحماقي، إن الطبقة المتوسطة ستتأثر بشكل كبير من منظومة الإصلاح الاقتصادي، وأن المتغيرات الأخيرة كلفتها كانت كبيرة على هذه الطبقة.

وتوقعت الحماقي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، تطبيق قيمة القيمة المضافة في أول أكتوبر المقبل الأمر الذي ينتج عنه تحريكًا في الأسعار، وأن إيرادات الحكومة من هذه القيمة حوالي 32 مليار جنيه.

وأضافت الحماقي أن التمكين الاقتصادي للفقراء يتم بدعم المشروعات متناهية الصغر، وذلك لأن الدعم ليس حلاً للفقراء، ولا بتوفير السلع في المنافذ.

وتابعت الحماقي أن أكبر إصلاح نفذته مصر مع صندوق النقد الدولي، كان من عام 1991 إلى عام 2000، موضحة أن آثاره النقدية كانت جيده، لأنه قلل نسبة التضخم، وحقق توازنًا في سعر الصرف، إلا أنه لم ينجح في دعم الطاقات التصديرية، وإنتاج سلع تحل محل الواردات.