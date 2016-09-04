بالصور.. ضبط راكب حاول تهريب 6 كجم فضة بمطار القاهرة الدولي

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من ضبط 6 كجم فضة مع راكب مصري قادم من اسطنبول، حاول إخفاؤهم حول جسده لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها للتجار.

صرحت مصادر جمركية أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية القادمة من اسطنبول، اشتبه أحمد فوزي مأمور الجمرك في الراكب ، وبتفتيشه ذاتيًا بواسطة عمرو العميري بعد العرض علي حسين هيكل مدير الحركة ، عثر بحوزته على 6 كجم فضة حاول اخفاؤهم حول جسده.

وأمر سامي عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة بضبط الركب وتحرير محضر تهريب له، واتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات.