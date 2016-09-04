8 خطوات تخلصك من آلام الظهر بطريقة طبيعية وبدون أدوية

وفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس" فإنن آلام الظهر من المشاكل الصحية الشائعة بين الكثير من الأشخاص، وتكون ناتجة عن نمط حياتة غير مستقرة وعدم الجلوس بشكل مستقيم و اتباعهم لبعض العادات الخاطئة، إذ وجد أن المدخنين هم أكثر عرضة لألم الظهر والرقبة.

وفى هذا الإطار قدم التقرير بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى التغلب على ألم الظهر والرقبة دون استخدام الأدوية، وتشمل هذه الطرق الآتى:

1.الحفاظ على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم .

2. ضرورة التنفس بعمق.

3. إنقاص الوزن الزائد .

4.الإقلاع عن التدخين .

5. الاسترخاء وحصول الجسم على الراحة المناسبة .

6.وضع كمادات دافئة وباردة على مكان الألم .

7. أخذ جرعات كافية من فيتامين د.

8. تدليك جسمك جيدا والتحكم فى الإجهاد .

وحسب التقرير فبالنسبة لألم الرقبة يمكن أن تؤثر على الحياة اليومية بشكل ملحوظ، كما أن هناك عددا من الطرق لتخفيف ألم الرقبة وتشمل الآتى:

1.النوم دائما فى وضع صحيح .

2. الاستحمام بماء بارد لاسترخاء العضلات.

3.استخدام كمادات باردة حول الرقبة .