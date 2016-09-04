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عاهل الأردن للبابا تواضروس: قانون بناء الكنائس أولى خطوات الإصلاح

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عاهل الأردن للبابا تواضروس: قانون بناء الكنائس أولى خطوات الإصلاح عاهل الأردن للبابا تواضروس: قانون بناء الكنائس أولى خطوات الإصلاح

>كتبت سارة علام

استقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله بن الحسين بقصر الحسينية اليوم الأحد البابا تواضروس الثانى والوفد المرافق، وذلك فى أول زيارة رسمية للبابا لدولة الأردن.

وتطرق الحديث أثناء اللقاء إلى قانون بناء وترميم الكنائس الذى صدر بمصر مؤخرا، حيث أكد الملك عبد الله أنه خطوة على الطريق الصحيح من أجل إرساء أسس المواطنة والمساواة، مما يقى المجتمع من أتعاب كثيرة. كما دار حوار أيضا حول العلاقات القوية التى تربط بين البلدين وتطابق التوجهات نحو السلام بين شعوب منطقة الشرق الأوسط. يذكر أن هذه هى الزيارة الأولى لقداسة البابا للأردن.


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