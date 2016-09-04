حبس مندوب شرطة و4 آخرين سرقوا مليون جنيه من سيارة شركة بالنزهة

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة بحبس مندوب شرطة و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مليون جنيه من سيارة شركة بالإكراه.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها محمد مسعود مدير نيابة النزهة ومحمود أبو الخير وكيل النائب العام أن "محمد أمين"، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، أخبره موظف بالشركة بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد 5 أشخاص كان يرتدون ملابس شرطية اعترضوا طريقه وأوهموه أنهم مباحث، واستولوا منه على مليون جنيه، وذلك عقب تسلمه للمبلغ بقصد إيداعه فى البنك.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن أحد المتهمين يعمل موظفا بشركة الاستيراد والتصدير اتفق مع شركائه على سرقة سيارة الشركة وأمدهم بالمعلومات ومواصفات السيارة.

وبمناقشة المجنى عليه أكد أنه أثناء استقلاله السيارة رقم ووج 976 ملك الشركة، فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص مجهولين كان أحدهم يرتدى ملابس شرطية وبحوزته سلاح وجهاز لاسلكى، حيث قاموا باستيقافه واصطحابه هو والمبلغ، كما قام أحد الأشخاص بقيادة السيارة ملك الشركة، وتركوه بمنطقة الاسطبلات خلف نادى الشمس، واستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 13877 لسنة 2016، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن خلال التحريات تبين أن مرتكب الواقعة "رامى.ص.ف" 31 سنة موظف بالشركة، "إبراهيم.م.ر" 50 سنة صاحب مقهى، "هيثم.م.م" 30 سنة، "محمد.ع.ع" 31 سنة كهربائى، " أحمد.م.م " مندوب شرطة، "عطا.س.ع " 38 سنة.