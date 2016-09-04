أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية اليمنى يؤكد استعداد حكومته للحوار مع المعارضين

Google+ Print
وزير الخارجية اليمنى يؤكد استعداد حكومته للحوار مع المعارضين وزير الخارجية اليمنى يؤكد استعداد حكومته للحوار مع المعارضين

>( أ ش أ )

أكد نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى ،استعداد حكومته للحوار والتفاوض مع المعارضين ، من أجل إعادة السلام والاستقرار للإنسان اليمني، مشيرا إلى أن فشل مباحثات الكويت بشأن الأزمة فى اليمن ، كان بسبب تعنت الطرف الآخر ، لأن استجابت لكل مطالب المبعوث الأممى ، إلا أن الطرف الآخر ،رفض كل الحلول الممكنة.

وأضاف المخلافى ،خلال جلسة المباحثات السودانية اليمنية ، بالخرطوم اليوم الأحد ، النائب الأول للرئيس السودانى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح ، ورئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن التحالف العربى كان بديلا إيجابيا لأية تدخلات أخرى، مؤكدا أنه تحالف يعبر عن صحوة، لمواجهة مشاريع تمزيق الأمة العربية ،عن طريق إشاعة الطائفية والمذهبية.

وأعرب عن شكره وتقديره لاستضافة السودان للجرحى والطلاب اليمنيين ، فضلا عن الجهود التى تضطلع بها القوات المسلحة السودانية فى تدريب الجيش اليمنى ، ودعم إعادة الشرعية لليمن .

و من جانبه ، أوضح وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور ،فى تصريح صحفى ، أن النائب الأول للرئيس ، أكد وقوف السودان شعبا وحكومة مع الأشقاء اليمنيين ، حتى تعود الشرعية بصورة كاملة لليمن ، مشيرا إلى أنه تم توجيه وزيرى خارجية البلدين ،بالاستمرار فى التنسيق ومتابعة تطورات الموقف العربي، بشأن القضية اليمنية .

وفى سياق متصل ، بحث وزير الداخلية السوداني، الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن ، و رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الدعم الذى يمكن أن يقدمه السودان لليمن فى كافة المجالات الشرطية ، عبر الدورات المختلفة بجانب التدريب طويل الأمد فى كلية الشرطة والقانون، فضلا عن المجالات الصحية المختلفة .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان