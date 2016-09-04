وزير الخارجية اليمنى يؤكد استعداد حكومته للحوار مع المعارضين

أكد نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى ،استعداد حكومته للحوار والتفاوض مع المعارضين ، من أجل إعادة السلام والاستقرار للإنسان اليمني، مشيرا إلى أن فشل مباحثات الكويت بشأن الأزمة فى اليمن ، كان بسبب تعنت الطرف الآخر ، لأن الحكومة استجابت لكل مطالب المبعوث الأممى ، إلا أن الطرف الآخر ،رفض كل الحلول الممكنة.

وأضاف المخلافى ،خلال جلسة المباحثات السودانية اليمنية ، بالخرطوم اليوم الأحد ، النائب الأول للرئيس السودانى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح ، ورئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن التحالف العربى كان بديلا إيجابيا لأية تدخلات أخرى، مؤكدا أنه تحالف يعبر عن صحوة، لمواجهة مشاريع تمزيق الأمة العربية ،عن طريق إشاعة الطائفية والمذهبية.

وأعرب عن شكره وتقديره لاستضافة السودان للجرحى والطلاب اليمنيين ، فضلا عن الجهود التى تضطلع بها القوات المسلحة السودانية فى تدريب الجيش اليمنى ، ودعم إعادة الشرعية لليمن .

و من جانبه ، أوضح وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور ،فى تصريح صحفى ، أن النائب الأول للرئيس ، أكد وقوف السودان شعبا وحكومة مع الأشقاء اليمنيين ، حتى تعود الشرعية بصورة كاملة لليمن ، مشيرا إلى أنه تم توجيه وزيرى خارجية البلدين ،بالاستمرار فى التنسيق ومتابعة تطورات الموقف العربي، بشأن القضية اليمنية .

وفى سياق متصل ، بحث وزير الداخلية السوداني، الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن ، و رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الدعم الذى يمكن أن يقدمه السودان لليمن فى كافة المجالات الشرطية ، عبر الدورات المختلفة بجانب التدريب طويل الأمد فى كلية الشرطة والقانون، فضلا عن المجالات الصحية المختلفة .