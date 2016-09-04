رئيس المجلس العربي الصيني : مصر سيكون لها “نصيب الأسد” من قمة العشرين

قال رئيس المجلس العربي الصيني للتكامل التجاري والتبادل الثقافي، الدكتور عادل المسلماني، إن الصين دعت مصر لحضور قمة العشرين الاقتصادية من منطلق الشراكة والتعاون بين البلدين.

وأضاف المسلماني خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن مصر سيبقى لها نصيب الأسد من قمة العشرين، وذلك بسبب الاتفاقيات الخاصة التي ستوقعها مصر مع أعضاء دول مجموعة العشرين، وكذلك حصول مصر على مساعدات حقيقية من هذه الدول.

وتابع أن قمة العشرين فرصة ذهبية لتقوية علاقاتنا مع زعماء أقوى دول العالم، موضحًا أن مصر سيكون لها اتصال مباشر مع رؤسات المؤسسات المالية الدولية التي تخضع لقرارات قمة العشرين.

وأوضح أن من مصلحة الصين دعوة مصر لحضور قمة العشرين، مؤكدًا أن العلاقات الصينية – المصرية قوية واستراتيجية.