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بالوصفات.. حيل سحرية لإنقاص الوزن بدون رجيم

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بالوصفات.. حيل سحرية لإنقاص الوزن بدون رجيم بالوصفات.. حيل سحرية لإنقاص الوزن بدون رجيم

 

أرشيفية

دائمًا ما يرتبط إنقاص الوزن بمصطلح “”، لكن يمكنك استغلال كافة الحيل الممكنة التي تساعدك على إنقاص الوزن طبيعيا وبشكل تلقائي دون اتباع نظام محدد.

وتذكر لك «ONA» بعض هذه الحيل السحرية لإنقاص الوزن بدون رجيم :

١- وصفة القرفة

صدقي او لا تصدقي، بودرة القرفة لها قدرة سحرية على حرق ومضاعفة سرعة التمثيل الغذائي.

أضيفي ملعقة من القرفة إلى مشورباتك الساخنة وعند إعداد الأطعمة المختلفة فإنها ستضيف مذاقًا رائعًا لها بالإضافة إلى تسهيل عملية إنقاص الوزن.

يمكنك أيضًا تنفيذ الوصفة التالية من القرفة والعسل وتناولها يوميًا قبل الإفطار :

ضعي ملعقة عسل ونصف ملعقة قرفة فى كوب ماء وقلبي جيدًا ثم اسكبيهم فى قدر وضعيم على النار حتى الغليان.

وزعي الخليط على كوبين وتناولي الكوب الأول صباحًا قبل الإفطار والكوب الثاني مساء قبل النوم.

٢- الشوفان

الشوفان من الأطعمة المثالية فى إنقاص الوزن فتناوله يعطي إحساس سريع بالشبع لفترة طويلة مما يققل حاجتك لتناول الطعام بالإضافة إلى أنه غني بمكونات طبيعية مفيدة لصحة الجسم والقلب، وتمنحك الطاقة التى تعينك على مواصلة مهامك لأطول فترة ممكنة خلال اليوم.

أضيفي القليل من حبات الشوفان لوجبة الإفطار وطبق السلطة اليومي.

٣- الماء الساخن

من العادات التى نلاحظها على متبعي الأنظمة الغذائية الصارمة، حرصهم على تناول كوب كبير من الماء الدافئ فى كل صباح.

وبشهادتهم فإن هذه الحيلة تساعد كثيرًا فى عملية الإنقاص من الوزن، فعندما يتخلل الماء الساخن الجسم، يحفزه لإفراز العرق مما يساعد على حرق الدهون وطرد السموم الضارة من الجسم وتنقية مجرى الدم، فالماء الساخن له نفس تأثير الذهاب إلى صالات السونة تمامًا.

إضافة لهذا فقد أثبتت الدرسات العلمية ان الماء الساخن يساعد على تقليل معدلات التفكير السلبي فى المخ مما يجعلك تنعين بحياه أكثر هدوءًا وأقل توترًا.

لا تتردي في تناول كوب من الماء الساخن أو المغلي مع بداية كل يوم، سوف ستندهشين من نتاجئه السحرية في تخفيف ترهلات البطن والأرداف.

٤- شاى الزنجبيل

يستخدم شاى الزنجبيل فى إنقاص الوزن بسبب حوائصه التى تساعد على زيادة سرعة عملية التمثيل الغذائي بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية فى الجسم وتنقية الجسم من السموم.

يساعد شاي الزنجبيل أيضًا من الحد من الشعور بالجوع والشهية المفتوحة مما يجعله مثاليًا للتخسيس.

يمكنك تناول شاي الزنجبيل ممزوجًا ببودرة القرفة للحصول على أفضل قيمة غذائية وصحية ممكنة.

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أونا

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