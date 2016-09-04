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الجيش السوري يسيطر على تجمع الكليات جنوب حلب

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الجيش السوري يسيطر على تجمع الكليات جنوب حلب الجيش السوري يسيطر على تجمع الكليات جنوب حلب

قوات النظام السوري – ارشيفية

تمكنت قوات الجيش السوي اليوم الأحد من فرض سيطرتها على تجمع الكليات جنوب حلب بالكامل.

وقالت مصادر سورية – في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” – إن قوات الجيش أحكمت الطوق مجددا على المسلحين المتمركزين في أحياء حلب الشرقية، وسيطرت القوات على كلية المدفعية بعد السيطرة على كلية التسليح والمدرسة الفنية الجوية بشكل كامل.

من جهتها أكدت مصادر في المعارضة، تمكن القوات الحكومية السورية من السيطرة على كلية التسليح بشكل شبه كامل بعد أكثر من شهر على خسارتها، عقب هجوم عنيف نفذته تزامن مع اشتباكات عنيفة مع الجماعات المسلحة، مشيرة إلى محاولة تلك الجماعات استعادة السيطرة على كلية التسليح.

وأضافت المصادر، أن الطيران الحربي استهدف الجماعات المسلحة بأكثر من 40 غارة أماكن في منطقة الراموسة، ومنطقة الكليات العسكرية، ومحيطها وأماكن أخرى بجنوب مدينة حلب، مشيرة إلى وقوع قتلى في صفوف المسلحين.

أ ش أ

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