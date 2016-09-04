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ارتفاع صافي الاحتياطى النقدى بأكثر من 1.02 مليار دولار في أغسطس

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ارتفاع صافي الاحتياطى النقدى بأكثر من 1.02 مليار دولار في أغسطس ارتفاع صافي الاحتياطى النقدى بأكثر من 1.02 مليار دولار في أغسطس

البنك المركزي – أرشيفية

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطى من النقد الأجنبي لديه بأكثر من 02ر1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

وذكر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مساء اليوم أن صافي الاحتياطى النقدى سجل بنهاية أغسطس الماضي 564ر16 مليار دولار مقابل 536ر15 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

وقال مصرفيون أن ارتفاع الاحتياطى النقدى جاء بفضل وديعة الامارات بمقدار مليار دولار التي تلقاها المركزى قبل اسبوعين، مع العلم بأن البنك المركزى وفر خلال الشهر اكثر من 480 مليون دولار لشراء السلع الأساسية خلال أغسطس الماضي.

أ ش أ

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