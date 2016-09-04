أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

العثور على مقابر جماعية فى الفلوجة العراقية للمئات من عناصر داعش

Google+ Print
العثور على مقابر جماعية فى الفلوجة العراقية للمئات من عناصر داعش العثور على مقابر جماعية فى الفلوجة العراقية للمئات من عناصر داعش

المقابر التى عثرت عليها القوات العراقية

عثرت القوات العراقية فى إحدى مقابر الفلوجة على مدافن نحو 550 من عناصر تنظيم الذين قتلوا عامى 2015 و 2016، حسبما أفاد مسؤول عسكرى رفيع اليوم الأحد، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وقال العميد الركن جليل عبد الرضا قائد فرقة المشاة الأولى: “عثرت قواتنا على مقبرة لداعش معظهم من المقاتلين العرب والأجانب تضم تقريبا 550 قبرا”.

وبدا واضحا من التواريخ المكتوبة على شواهد القبور أن معظم قتلى التنظيم سقطوا خلال الأيام الأخيرة قبل استعادة الفلوجة نهاية يونيو الماضي.

وأضاف أن “هؤلاء قتلوا خلال عمليات القصف والاشتباكات وقاموا بدفنهم فى هذا المكان على وجه السرعة”.

وكتب على الشواهد ألقاب القتلى وتم ترقيم المدافن بشكل تسلسلى فى المقبرة الواقعة بجوار مدرسة فى وسط المدينة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا