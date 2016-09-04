العثور على مقابر جماعية فى الفلوجة العراقية للمئات من عناصر داعش

عثرت القوات العراقية فى إحدى مقابر الفلوجة على مدافن نحو 550 من عناصر تنظيم الذين قتلوا عامى 2015 و 2016، حسبما أفاد مسؤول عسكرى رفيع اليوم الأحد، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وقال العميد الركن جليل عبد الرضا قائد فرقة المشاة الأولى: “عثرت قواتنا على مقبرة لداعش معظهم من المقاتلين العرب والأجانب تضم تقريبا 550 قبرا”.

وبدا واضحا من التواريخ المكتوبة على شواهد القبور أن معظم قتلى التنظيم سقطوا خلال الأيام الأخيرة قبل استعادة الفلوجة نهاية يونيو الماضي.

وأضاف أن “هؤلاء قتلوا خلال عمليات القصف والاشتباكات وقاموا بدفنهم فى هذا المكان على وجه السرعة”.

وكتب على الشواهد ألقاب القتلى وتم ترقيم المدافن بشكل تسلسلى فى المقبرة الواقعة بجوار مدرسة فى وسط المدينة.