محافظة الوادى الجديد تنهى نظافة المتنزهات لاستقبال المواطنين بعيد الأضحى

أنهت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، استعداداتها المكثفة لنظافة الحدائق والمتنزهات بجميع المراكز الإدارية الخمسة لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك​ ​.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أن العاملون بقطاع النظافة بالوحدات المحلية، قد أنهوا أعمال النظافة، في عدد من الشوارع والحدائق والمتنزهات، للتأكيد على جاهزية الحدائق والميادين العامة، من حيث النظافة والتجميل، استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك​ ​.

وأضاف المحافظ، أنه أصدر تعليماته بفتح جميع الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين بالمجان خلال أيام العيد، وتكثيف التواجد الأمني بالشوارع المزدحمة والميادين، لمنع حدوث حالات تحرش أو معاكسات، ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوي بكل القطاعات الحيوية بالمحافظة خلال ايام العيد​ ​.