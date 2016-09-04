أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تحرير 44 محضرًا ومخالفة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين بالوادى الجديد‎

Google+ Print
تحرير 44 محضرًا ومخالفة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين بالوادى الجديد‎ تحرير 44 محضرًا ومخالفة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين بالوادى الجديد‎

أرشيفية

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد على مدى الـ24 ساعة الماضية، من تحرير 44 محضرًا ومخالفةً تموينية، بالتنسيق مع مديرية بالوادى الجديد ، و27 محضر ومخالفة إشغال طريق في حملة مكبرة بالمحافظة.

تلقى اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من المقدم أحمد عبد الرحيم الدربي، رئيس مباحث التموين، يفيد بتحرير 20 محضر عدم حمل شهادة صحية لمطاعم ومحال غذائية، ومقاهي و21 محضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر سلعة منتهية الصلاحية، ومحضر بيع بأعلي من السعر المقرر، ومحضر لسلع مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير 27 محضر ومخالفة إشغال طريق عام بمراكز المحافظة الخمسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً