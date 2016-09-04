تحرير 44 محضرًا ومخالفة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين بالوادى الجديد‎

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد على مدى الـ24 ساعة الماضية، من تحرير 44 محضرًا ومخالفةً تموينية، بالتنسيق مع مديرية التموين بالوادى الجديد ، و27 محضر ومخالفة إشغال طريق في حملة مكبرة بالمحافظة.

تلقى اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من المقدم أحمد عبد الرحيم الدربي، رئيس مباحث التموين، يفيد بتحرير 20 محضر عدم حمل شهادة صحية لمطاعم ومحال غذائية، ومقاهي و21 محضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضر سلعة منتهية الصلاحية، ومحضر بيع بأعلي من السعر المقرر، ومحضر لسلع مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير 27 محضر ومخالفة إشغال طريق عام بمراكز المحافظة الخمسة.