أولاند يطلب من بوتين السعي إلى التوصل لحل سياسي فى سوريا

طلب الرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند، اليوم الأحد، من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، السعى للتوصل إلى حل سياسي فى سوريا وذلك أثناء لقاء بينهما على هامش قمة العشرين فى هانجتشو فى شرق الصين، حسبما أفادت “فرانس برس”.

وقال هولاند أمام بوتين: “علينا أن نعمل الآن من أجل حل سياسى يمكن أن نتوصل إليه معا من أجل السلام فى سوريا”، مؤكدا أنه وبوتين يتشاطران “هدفا مشتركا هو مكافحة الإرهاب”.

وأضاف الرئيس الفرنسى: “بالنسبة لسوريا علينا أن نعمل على التوصل إلى حل سياسى عبر التفاوض”، ملاحظا أنه “عندما تندلع حروب ونزاعات و(يكون هناك) إرهاب ولاجئون، هناك بالضرورة تأثيرات” على اقتصادى كل من روسيا وفرنسا فى ما يتجاوز “الشعوب المعنية”.

ودعا هولاند بوتين فى مستهل الاجتماع الذى تمكنت وسائل الإعلام من مواكبته لوقت قصير “إلى التصدى بشكل مباشر للوضع فى أوكرانيا وسوريا”.