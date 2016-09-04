7 فواكه “محظورة” خلال الرجيم

تحاول متبعات الرجيم اتباع النصائح الطبية الموجهة لهن بتجنب تناول الأطعمة الدسمة والسكريات والنشويات، لذلك يلجئن إلى تناول المزيد من الفاكهة لسد جوعهن، ظنًا في أنها لا تزيد الوزن، ولكن هناك بعض أنواع الفاكهة يجب الامتناع عنها بشكل نهائي خلال فترة الرجيم أو تناولها على فترات بعيدة.

إن الفواكه الممنوعة خلال الرجيم هي التي تحتوي على مؤشر سكري عالٍ، ما يزيد من إفراز الأنسولين فيؤدي إلى الشعور بالجوع ومن ثم السمنة.

وينصح خبراء التغذية والرجيم بتناول الفاكهة قليلة السعرات الحرارية، كما يمكنك استبدال إحدى وجبتي الفطار والعشاء بثمرة فاكهة، وبالتالي يقل عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها على مدار اليوم.

وتذكر لك «ONA» بعض الفواكه التي يجب تجنبها خلال الرجيم :

التمر:

يحتوي على نسب عالية من السعرات العالية، ويعمل على فتح الشهية وزيادة الإقبال على تناول الأغذية، وبالتالي زيادة في الوزن.

الموز:

رغم إنه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة، فإن تناول موزة واحدة يكسبكِ 115 سعرًا حراريًا دون أن يمدك بالسكر، الذي تطلبينه خلال إتباعك للرجيم.

المانجو:

من الفواكه المليئة بالسعرات الحرارية، فإما أن تأكليها بكميات صغيرة وعلى فترات متباعدة إما أن تبتعدي عنها كليًا.

التين البرشومي:

يحتوي على سعرات حرارية عالية وكميات هائلة من السكر.

العنب:

يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

الأفوكادو:

رغم احتوائه على الدهون التي يحتاجها الجسم، فإنه يتسبب في زيادة الوزن بسبب ارتفاع سعراته الحرارية.

الفواكه المجففة:

حتى إذا تناولتِ كمية بسيطة منها، فهي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، كما إنها لا تحتوي على أي سوائل أو ألياف، لذلك فهي تؤثر بشكل سلبي على خسارة الوزن.