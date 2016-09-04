أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

7 فواكه “محظورة” خلال الرجيم

Google+ Print
7 فواكه “محظورة” خلال الرجيم 7 فواكه “محظورة” خلال الرجيم

أرشيفية

تحاول متبعات الرجيم اتباع النصائح الطبية الموجهة لهن بتجنب تناول الأطعمة الدسمة والسكريات والنشويات، لذلك يلجئن إلى تناول المزيد من الفاكهة لسد جوعهن، ظنًا في أنها لا تزيد الوزن، ولكن هناك بعض أنواع الفاكهة يجب الامتناع عنها بشكل نهائي خلال فترة الرجيم أو تناولها على فترات بعيدة.

إن الفواكه الممنوعة خلال الرجيم هي التي تحتوي على مؤشر سكري عالٍ، ما يزيد من إفراز الأنسولين فيؤدي إلى الشعور بالجوع ومن ثم السمنة.

وينصح خبراء التغذية والرجيم بتناول الفاكهة قليلة السعرات الحرارية، كما يمكنك استبدال إحدى وجبتي الفطار والعشاء بثمرة فاكهة، وبالتالي يقل عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها على مدار اليوم.

وتذكر لك «ONA» بعض الفواكه التي يجب تجنبها خلال الرجيم :

التمر:

يحتوي على نسب عالية من السعرات العالية، ويعمل على فتح الشهية وزيادة الإقبال على تناول الأغذية، وبالتالي زيادة في الوزن.

الموز:

رغم إنه يحتوي على عناصر غذائية مفيدة، فإن تناول موزة واحدة يكسبكِ 115 سعرًا حراريًا دون أن يمدك بالسكر، الذي تطلبينه خلال إتباعك للرجيم.

المانجو:

من الفواكه المليئة بالسعرات الحرارية، فإما أن تأكليها بكميات صغيرة وعلى فترات متباعدة إما أن تبتعدي عنها كليًا.

التين البرشومي:

يحتوي على سعرات حرارية عالية وكميات هائلة من السكر.

العنب:

يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

الأفوكادو:

رغم احتوائه على التي يحتاجها الجسم، فإنه يتسبب في زيادة الوزن بسبب ارتفاع سعراته الحرارية.

الفواكه المجففة:

حتى إذا تناولتِ كمية بسيطة منها، فهي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، كما إنها لا تحتوي على أي سوائل أو ألياف، لذلك فهي تؤثر بشكل سلبي على خسارة الوزن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم