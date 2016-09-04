أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حقيقة إصابة أمل عرفة بمرض السرطان

Google+ Print

الإثنين 05-09-2016 15:41

أعلنت إحدى وسائل الإعلام بأن الفنانة أمل عرفة مصابة بمرض خبيث، وهي الآن قيد العلاج، الأمر الذي أزعج عرفة وجعلها تُصدر البيان التالي: «من ذكاء بعض المنابر الإعلامية إنهم حطوا خبر إصابتي بالسرطان كرمال الخبر ينقرا أسرع، وهذا الموضوع أثار خوف كتير من الناس عليَّ... أنا بخير... لكن على استعداد تام أشيل عن أبي وعن كل الغاليين بحياتي أي مرض وأي وجع وأي ألم، إذا كان مقدر يصيبون.. يا ريت يصيبني إلي وأنا جاهزة... ما حدا بيعرف بعد عشر دقايق شو ممكن يصير معه... الله يعافي أبي وكل مريض بالدنيا... وشكراً لكل إللي قلق عليَّ.. هذا شي غالي عليّ وباقدره جداً».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي