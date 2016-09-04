حقيقة إصابة أمل عرفة بمرض السرطان

أعلنت إحدى وسائل الإعلام بأن الفنانة أمل عرفة مصابة بمرض خبيث، وهي الآن قيد العلاج، الأمر الذي أزعج عرفة وجعلها تُصدر البيان التالي: «من ذكاء بعض المنابر الإعلامية إنهم حطوا خبر إصابتي بالسرطان كرمال الخبر ينقرا أسرع، وهذا الموضوع أثار خوف كتير من الناس عليَّ... أنا بخير... لكن على استعداد تام أشيل عن أبي وعن كل الغاليين بحياتي أي مرض وأي وجع وأي ألم، إذا كان مقدر يصيبون.. يا ريت يصيبني إلي وأنا جاهزة... ما حدا بيعرف بعد عشر دقايق شو ممكن يصير معه... الله يعافي أبي وكل مريض بالدنيا... وشكراً لكل إللي قلق عليَّ.. هذا شي غالي عليّ وباقدره جداً».