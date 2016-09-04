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حصرياً لـ"سيدتي نت": موسم ثان لبرنامج "من الصفر"

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الأحد 04-09-2016 17:25

يستعد صناع برنامج "من الصفر"، الذي عرض الموسم الأول منه رمضان هذا العام على شاشة mbc، لبدء تصوير الموسم الثاني خلال الأيام القادمة بعد عيد الأضحى المبارك، استعداداً للعرض رمضان 2017.

ويعتمد البرنامج، الذي قدمه الإعلامي السعودي مفيد النويصر، على كشف العديد من الجوانب العملية والخاصة في حياة مجموعة من الشخصيات الهامة في مجالات مختلفة، وتناول مراحل الصعود منذ الصغر وحتى الوصول للنجاح.

ويشهد الموسم الثاني، تغييرات على مستوى لوكيشن التصوير، فيما يستمر ضمن قالب وثائقي درامي في استضافة الشخصيات السعودية الشهيرة في مجالات مختلفة سواء مسؤولين أو أكاديميين أو رجال أعمال وغيرهم.

 

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سيدتي

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