نادية العاصي تكشف أسرار الوسط الفني في "فوكس"

أوضحت الفنانة نادية العاصي أنها تستعد لتقديم برنامج فني جديد يعتمد على إثارة أهم القضايا في الوسط الفني والإعلامي وكذلك مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية المؤثرة، مبينة أن البرنامج يركز على التواصل والتفاعل مع الجمهور لإبداء آرائهم فيما يطرح خلال البرنامج.

وأضافت: "انتهيت مؤخراً من تصوير البرنامج الفني الجديد (فوكس) والذي سيعرض قريباً على قناتي الخاصة على موقع اليوتيوب، بجانب أنني سأعمل على عرضه عبر إحدى القنوات الخاصة".

وصرحت الفنانة نادية العاصي لـ"سيدتي نت" أنها تسعى للتركيز في خطواتها الفنية القادمة بمجال التمثيل واختيار الأدوار الجديدة والصعبة وغير المكررة، مشيرة إلى أنه عرض عليها في الفترة الأخيرة عدة عروض للمشاركة في بطولة أعمال درامية، وذكرت أنها في مرحلة قراءة بعض النصوص الجديدة المعروضة عليها، وأكدت أنها ستختار الأفضل من بينها".

وأشارت إلى أنها ستعود إلى التلفزيون من خلال برنامج منوع جديد تحضر له حالياً من فكرتها وتقديمها في ثاني تجربة تقديم بالنسبة لها لافتة إلى أنها ستبدأ تصوير حلقاته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت نادية أنها ستظهر كوجه إعلاني لعدسات خلال الفترة القادمة، مبينة أن العدسات أصبحت جزءاً من المظهر العصري للمرأة العربية، وأوضحت أنها تهتم بكل ما يخص جمال المرأة الخليجية والعربية.

