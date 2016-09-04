بالصور: كيف نجت سلاف فواخرجي من محاولة اغتيال بالسودان؟

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن نجاتها من محاولة اغتيال أثناء تواجدها بمهرجان الخرطوم للأفلام بالعاصمة السودانية، وأكدت أنها تلقت اتصالا قبل بدء المهرجان من سلطات الأمن السودانية أكدت وجود مخطط يستهدفها، وتم تشكيل فريق أمني كبير لحمايتها.

سلاف كشفت عن القصة كلها عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك ووجهت التحية لكل رجال الأمن بالسودان قائلة: الرغم من كل شي ومن صعوبة وخطورة هي اللحظات اللي عشتها... قضيت أيام جميلة جداً بالخرطوم مارح انساها بحياتي... شكرا لحكومة السودان اللي ساهمت بأني ارجع لبلدي آمنة... وشكراً لأهل السودان أهلي وأحبابي اللي تركوا أجمل أثر بقلبي...

يذكر أن السلطات الأمنيّة السودانية علمت بخطورة هذه التهديدات من رجل أعمالٍ سوري مقيم بالخرطوم، أبلغهم عن تحركّاتٍ ملموسة لاستهداف سلاف، بدأ بالتخطيط لها قلّة محسوبة على تيارات المعارضة السوريّة، وتم ابلاغ الفنانة السورية بالأمر كله قبل الافتتاح وطلب منها التعاون مع فريق أمنى متخصص نجح في حمايتها أثناء حفل الافتتاح المقام بالهواء الطلق، كما نجح في تأمين زياراتها لعدة مناطق سياحية وأسواق شعبية بالعاصمة السودانية.