أخبار عاجلة

اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
سبورتنج يحتضن بطولة الجمهورية للاسكواش -
سمير كمونة: قرعة دوري السوبر لم تخدم شباب الأهلي -
السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... كليات التربية في حاجة إلى ثورة في وضع المناهج التربوية -
السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"سيدتي نت" تكشف الحقيقة: هل تزوج شعبان عبد الرحيم من ثرية كويتية؟

Google+ Print

الأحد 04-09-2016 19:01

نفي الفنان الشعبي الشهير شعبان عبد الرحيم كل ما تردد عن خيانته لذكرى زوجته الراحلة، وزواجه مرة أخرى من ثرية كويتية، مؤكداً باتصال خاص مع "سيدتي نت" أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويرها بحفل عيد ميلاد إحدى الفنانات الصاعدات وبوجود عدد كبير من نجوم المجتمع، وأنه لن يضع أي سيدة في العالم بمكانة زوجته الراحلة وأم ابنائه!!

 

شعبان أكد أنه لا زال عند موقفه بعدم الزواج مجدداً بعد رحيل زوجته عام 2013، وأوضح أن شباب مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون كل فترة وأخرى شائعة زواجه مجدداً، ويستغلوا صورا يتم التقاطها بمناسبات عامة وخاصة، وآخرها صورة له مع معجبة من دولة الكويت، شاركت بعيد ميلاد الفنانة الصاعدة، زيزي محمد ولهذا أراد توضيح الحقيقة حفاظاً على ذكرى الفقيدة الراحلة، وعلى سمعة السيدة التي طلبت التصوير معه تقديراً واعجاباً بفنه، ووسط عدد كبير من النجوم منهم المطربة ليلى غفران والفنان أيمن الهوني والمطربة كارين نوالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي