"سيدتي نت" تكشف الحقيقة: هل تزوج شعبان عبد الرحيم من ثرية كويتية؟

نفي الفنان الشعبي الشهير شعبان عبد الرحيم كل ما تردد عن خيانته لذكرى زوجته الراحلة، وزواجه مرة أخرى من ثرية كويتية، مؤكداً باتصال خاص مع "سيدتي نت" أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويرها بحفل عيد ميلاد إحدى الفنانات الصاعدات وبوجود عدد كبير من نجوم المجتمع، وأنه لن يضع أي سيدة في العالم بمكانة زوجته الراحلة وأم ابنائه!!

شعبان أكد أنه لا زال عند موقفه بعدم الزواج مجدداً بعد رحيل زوجته عام 2013، وأوضح أن شباب مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون كل فترة وأخرى شائعة زواجه مجدداً، ويستغلوا صورا يتم التقاطها بمناسبات عامة وخاصة، وآخرها صورة له مع معجبة من دولة الكويت، شاركت بعيد ميلاد الفنانة الصاعدة، زيزي محمد ولهذا أراد توضيح الحقيقة حفاظاً على ذكرى الفقيدة الراحلة، وعلى سمعة السيدة التي طلبت التصوير معه تقديراً واعجاباً بفنه، ووسط عدد كبير من النجوم منهم المطربة ليلى غفران والفنان أيمن الهوني والمطربة كارين نوالي.