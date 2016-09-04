النيابة الإدارية تكشف حالات إهمال بمستشفى دكرنس العام

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، فريق من أعضاء النيابة الإدارية بدكرنس برئاسة السيد المستشار عبد الرحمن الألفي مدير النيابة، وعضوية كلًا من محمد ماهر وكيل أول النيابة وعبد الحميد جاد وكيل النيابة، بالتوجه لإجراء معاينة لوحدة المناظير بمستشفى دكرنس العام فى ضوء تحقيقات النيابة فى الشكوى المقدمة من أحد الأطباء بالمستشفى والمقيدة برقم 353 لسنة 2016 حصر النيابة الإدارية بدكرنس.

وكشفت المعاينة على الطبيعة للمستشفى فى تمام الساعة الثالثة، تخلف عدد كبير من الأطباء عن النوبتجية المسائية بالمستشفى وخلو قسم العناية المركزة من أي طبيب نوبتجي وتوقف وحدة المناظير بالمستشفى عن العمل نهائيًا منذ ثلاث سنوات، وقد تضرر بعض المواطنين المرافقين للمرضى بالمستشفى من تردى الخدمة العلاجية، حيث ذكر المواطن أشرف محمد إبراهيم المرافق لحالة المريضة سحر محمد المنشاوى من ناحية الكرما مركز دكرنس، أن المريضة تعاني من حالة أنيميا حادة وتحتاج لنقل دم إلا إنها لم تتلق الرعاية اللازمة.

كما تضرر المواطن الشبراوى علي محمد العزبي من إصابة والده ببتر ساقه اليسرى وحالة جفاف وعدم تقديم الخدمة العلاجية له، وقد باشرت النيابة التحقيقات.