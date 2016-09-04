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القوات المسلحة تشارك بفعاليات مبادرة “حلوة يابلدي” بمحافظة الوادي الجديد

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القوات المسلحة تشارك بفعاليات مبادرة “حلوة يابلدي” بمحافظة الوادي الجديد القوات المسلحة تشارك بفعاليات مبادرة “حلوة يابلدي” بمحافظة الوادي الجديد

تواصل القوات المسلحة مشاركتها في فعاليات مبادرة “حلوة يابلدي” بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لرفع كفاءة أحياء الأمل والزهور في مدينة الخارجة، بمشاركة 55 ضابط ومجند بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وقد تم دهان الأرصفة وتجميل الحدائق العامة بالأحياء فضلًا، عن رفع كفاءة عدد من المدارس ودهان عدد من الوحدات السكنية، ورفع المخلفات وبواقي مواد البناء المتراكمة في الشوارع​ ​.

وقال اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، إن القوات المسلحة تستكمل أعمالها حتى الثامن من سبتمبر حيث تقوم بتطوير وتجميل حي الزهور والأمل وميدان الشعلة وقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، وحي السنترال وقرية المعصرة بمركز الداخلة وشارع جمال عبد الناصر وقرية على بن أبي طالب بالفرافرة وشوارع الجامع الكبير والنهضة والجمعية التعاونية وقرية بغداد بمركز باريس وحي وسط وبحري بلاط وقرية الزيات بمركز بلاط بمشاركة جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح أنه تم توفير كل الإمكانات المتاحة بالمحافظة من قوى بشرية ومعدات وخامات للقيام بأعمال رفع الكفاءة​ ​.

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