تعرَّفي على مصممي ماركة أوسكار دي لا رينتا الجديدين

تساءل الجميع عن مصير دار الأزياء المعروفة أوسكار دي لا رينتا Oscar De La Renta بعد أن تركها المصمم بيتر كوبينغ Peter Copping منذ عدة أشهر، لكن الدار سرعان ما أجابت على تساؤلاتنا.

حيث أعلنت عن تعيين كل من لورا كيم Laura Kim، وفيرناندو غارسيا Fernando Garcia بشكل مشترك في منصب المدير الإبداعي للدار، ليقدما أولى مجموعاتهما في فبراير المقبل، إذ سيتولى فريق التصميم داخل الدار مسؤولية تصميم مجموعة ربيع وصيف 2017 التي ستعرض في نيويورك بعد أيام.

يذكر أن المصممين عملا بشكل مقرَّب مع مؤسس الدار أوسكار دي لا رينتا، ثم استقلا ليفتتحا ماركة الأزياء الخاصة بهما في العام الماضي، ولكن ها هما يعودون مجدداً إلى الدار ليتوليا أهم منصب فيها.