بالأسباب.. 10 أطعمة تفرز “السعادة”

أثبتت الدراسات أن السيروتونين هو هرمون السعادة الذي يفرزه جسم الإنسان، وهو المسؤول عن محاربة “النكد” وتحسين المزاج وتنظيم أنماط النوم، ويستخدم في علاج الأشخاص المُصابين بالاكتئاب، وهناك مصادر عديدة للحصول عليه من أبرزها تناول أطعمة معينة، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية والتعرض لأشعة الشمس.

وتقدم لك «ONA» 10 أطعمة تحفز إفراز هرمون السعادة في الجسم، وتعمل على تحسين المزاج.

البيض

يزيد البيض من مستوى السيروتونين في جسم الإنسان، نظرًا لاحتوائه على دهون الأوميجا 3، التي تساعد في تحسين المزاج، فضلًا عن احتوائه على مادة الكولين، التي تعزز السلوك الإيجابي.

الأجبان

تحتوي الأجبان على مادة التريبتوفان، التي ترفع مستوى السيروتونين في الجسم.

الفواكه

يوجد هرمون السيروتونين في الفواكه بنسبة عالية، مثل : الكيوي والأناناس والموز، ويحتوي الموز على نسب عالية من الكربوهيدرات التي تعمل بدورها على زيادة مستوى السيروتونين.

الخضروات الخضراء

تُعد السبانخ والملوخية والخضروات الخضراء الأخرى كالبروكلي والملفوف من المصادر الغنية بالسيروتونين، ويؤدي تناولها إلى انخفاض الإصابة بالتوتر والقلق.

الطماطم

تحتوي الطماطم على حمض الفوليك والماغنسيوم والحديد، وتحفز هذه المواد مستوى السيروتونين في الجسم، وتعمل على محاربة القلق والنكد وتُحسن المزاج.

السلمون

يُعد السلمون من الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3، لكثرة التي تساعد على تهدئة الأعصاب، ويؤدي أيضًا تناول الأسماك الدهنية عامة، مثل: الرنجة والسردين إلى زيادة مستويات مستوى السيروتونين في الجسم ومن ثم تحسين المزاج.

المكسرات

المكسرات باختلاف أنواعها من الأطعمة الغنية بالعديد من المواد المهمة لجسم الإنسان، مثل: الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، والأهم من ذلك تحتوي على مادة التريبتوفان التي تساعد على رفع مستوى السيروتونين، وتساعد المكسرات أيضًا على تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الدواجن

تحتوي الدواجن، وخاصة لحم الديك الرومي على مادة التريبتوفان، فضلًا عن البروتين المهم لجسم الإنسان، وتناولها يزيد من الشعور بالرضا، ويعمل على تحسين المزاج.

الأفوكادو

يُعد الأفوكادو من الأطعمة الغنية بمادة السيروتونين، ما يجعل تناوله من محسنات المزاج.

البقوليات

البقوليات المختلفة، مثل : العدس والفول واللوبيا والفاصوليا من المصادر الغنية بالسيروتونين، ويؤدي تناولها إلى رفع مستوى الهرمون وإضفاء شعور بالسعادة.