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التعليم: تحويل 10 مدارس للعمل بالنظام اليابانى بداية العام الدراسى الجديد

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التعليم: تحويل 10 مدارس للعمل بالنظام اليابانى بداية العام الدراسى الجديد التعليم: تحويل 10 مدارس للعمل بالنظام اليابانى بداية العام الدراسى الجديد

>كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه فى إطار اتفاقية التعاون مع اليابان فى مجال التعليم، من خلال الشراكة المصرية اليابانية بالتعليم، الموقعة اثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة اليابان، والمعروفة بـ "الشراكة المصرية اليابانية للتعليم" والتى تتضمن تطبيق جوهر أسلوب التعليم اليابانى والإدارة المدرسية فى المدارس المصرية، وكذلك الخبرة اليابانية المعروفة بـ (توكاتسو) لتعديل أخلاقيات وسلوكيات التلاميذ، سيتم  تفعيل التجربة اليابانية على عدد (2) مدرسة قائمة، وذلك كتجربة مبدئية للعام الدراسى 2015/2016) Schools Pre Pilot.

 

وأضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأحد، أنه سيتم تحويل عدد (10) مدارس قائمة بالعام الدراسى 2016/2017، إلى مدارس تعمل بأسلوب التعليم اليابانى كتجربة استطلاعية pilot school.

 

وأكدت الوزارة فى بيانها، أنه سيتم التخطيط لتحويل عدد (100) مدرسة قائمة بالفعل إلى مدارس تعمل بأسلوب التعليم اليابانى، بداية من العام الدراسى 2017/2018، هذا بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء عدد (100) مدرسة جديدة ستعمل بأسلوب التعليم اليابانى، حيث تم توفير قطع أراضى لعدد (30) مدرسة، وتم إعداد الرسومات الهندسية، وجارى التجهيز لإقامه المدارس عليها.

 

وأشارت وازرة التعليم، إلى أن يقدم الجانب اليابانى الدعم الفنى من خلال الخبراء اليابانيين، لتطبيق أنشطة التوكاتسو والتجهيزات المطلوبة للمدارس، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية لتدريب المعلمين والكوادر الإدارية داخل وباليابان.


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