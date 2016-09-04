النيابة تنتقل لسماع أقوال السائق المصاب برصاصة على يد مندوب شرطة بأكتوبر

انتقل فريق من نيابة قسم أول أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، إلى المستشفى المودع بها سائق السيارة الميكروباص الذى أصيب بطلق نارى فى القدم، أطلقه صوبه مندوب شرطة بسبب خلافات بينهما فى موقف ميكروباص بطريق الوحات، وذلك بعدما أكد التقرير الطبى استقرار حالته والسماح باستجوابه، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وكانت النيابة استعلمت عن الحالة الصحية للسائق المصاب، وطلبت التقرير الطبى الخاص به، كما استدعت النيابة 4 شهود آخرين فى القضية من بينهم سائقان وعدد من أفراد قوة المرور المرافقة لمندوب الشرطة لسماع أقوالهم صباح الغد حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث.

وكانت التحريات الأولية كشفت أنه أثناء تواجد مندوب الشرطة "شريف.ل" لتنظيم الحالة المرورية بطريق الواحات، فوجئ بالسائق عثمان منصور، يترجل من سيارته ويتجه إليه ويكيل له سيلا من السباب، وتعدى عليه بالضرب وأسقطه أرضًا بدعوى قيامه بتحرير العديد من المخالفات ضده وزملائه بالموقف، فتدخل عدد من السائقين للفصل بينهما ما دفع مندوب الشرطة لاستخدام سلاحه وإطلاق عيار نارى أصاب المجنى عليه فى القدم.