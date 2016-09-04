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البعثة الرسمية للحج برئاسة وزير التخطيط تصل الأراضى المقدسة

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البعثة الرسمية للحج برئاسة وزير التخطيط تصل الأراضى المقدسة البعثة الرسمية للحج برئاسة وزير التخطيط تصل الأراضى المقدسة

>كتب مدحت وهبة

وصلت البعثة الرسمية للحج، برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، رئيس البعثة مساء اليوم الأحد، الأراضى المقدسة بمكة المكرمة، لمتابعة الحجاج والتنسيق مع السلطات لتيسير أداء المشاعر للحجاج المصريين خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية الفريضة.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ورئيس البعثة الرسمية للحج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التواصل وعقد اجتماعات مع السلطات السعودية لتيسير إقامة الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة خلال تأدية مناسك الفريضة.

 

وأضاف الدكتور أشرف العربى أن غالبية إقامة الحجاج بالفنادق قريبة من الحرم المكى، وأن بعثات الحج النوعية الثلاثة "التضامن، والداخلية، والسياحة" يعملون بشكل متكامل لراحة الحجاج، إضافة إلى سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى الحجاج والعمل على حلها، مع مرافقة المشرفين للحجاج باستمرار.


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مصر 365

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