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طالبان تطالب حكومة الهند بوقف تزويد كابول بالمعدات العسكرية

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طالبان تطالب حكومة الهند بوقف تزويد كابول بالمعدات العسكرية طالبان تطالب حكومة الهند بوقف تزويد كابول بالمعدات العسكرية

ذبيح الله مجاهد

طالبت حركة (طالبان) الأفغانية اليوم حكومة الهند بضرورة الكف عن تزويد حكومة كابول بالمعدات العسكرية التى تستخدم فى قتل المدنيين.

وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أن تصدير مثل هذه المعدات العسكرية المهلكة لبلاده بأنها ” مؤشر عدائى واضح حيال أفغانستان التى تمزقها الحرب”.

وقال المتحدث إن الطائرات والمعدات الهندية تستخدم فى قتل الأفغان وتدمير منازلهم ومرافقهم الأساسية، وذلك فى أول رد فعل علنى من جانب طالبان على تزايد التعاون العسكرى بين الهند وأفغانستان.

وأضاف أن طالبان تدين الإجراءات الهندية، مشيرا الى أن القوات الأفغانية استخدمت بالفعل هذه المروحيات الهجومية الهندية فى تدمير أحد الجسور الهامة خلال قتال دار مؤخرا فى اقليم كندوز شمال أفغانستان.

أ ش أ

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