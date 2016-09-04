رئيس جامعة دمنهور يكرم المستشار القانونى للجامعة تقديرا لجهوده

شهد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور اليوم، حفل تكريم المستشار عماد حمدى نائب رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية والمستشار القانونى لرئيس الجامعة بمناسبة سفره فى إعارة خارجية، وتثمينًا وتقديرًا لجهوده أثناء فترة عمله بالجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة أن اليوم هو يوم الحصاد لجهود فارس من فرسان جامعة دمنهور يستحق كل الاحترام والتقدير فهو قيمة قانونية سعى بها إلى الارتقاء بالجامعة والمنظومة الإدارية، مشير إلى أنه قدوة حسنة يجب أن يحتذى بها الجميع.

وأوضح صالح مدى حرص المستشار حمدى وتفانيه من أجل إرساء ودعم قيم الانتماء والبذل والعطاء لجامعتنا الحبيبة وخدمتها فى كل موقع للوصول بالجامعة إلى مصاف الجامعات المتطورة المحلية والإقليمية والعالمية، وقد اتضح ذلك فى هذا العدد الكبير من محبيه الذين أتوا جميعًا للمشاركة فى تكريمه، كما أكد أن الجامعة لن تنسى جهوده ومساعيه الحميدة وأن الجامعة دائمًا تفتح أبوابها له بوصفها بيته الذى ساهم فى بنائه منذ البداية وحتى اليوم .

وفى سياق متصل أعرب المستشار عماد حمدى عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لكل أعضاء أسرة الجامعة وفى القلب منهم الدكتور عبيد صالح (رئيس الجامعة) لما أبدوه من عميق المحبة وعظيم التقدير مؤكدًا أن الجامعة لها فضل كبير على كل من يشرف بالانتماء إليها مطالبًا الجميع بتقديم المزيد من الجهد والحب لجامعتنا الحبيبة. كما قدم الشكر لجميع الحضور المشاركين فى حفل التكريم ولكل الزملاء الذين قاموا بمساعدته ومساندته أثناء تأدية عمله.

واختتم الحفل بتقديم درع الجامعة دمنهور للمستشار عماد حمدى تقديرًا لجهوده وإنجازاته خلال فترة عمله على مدى السنوات الماضية وأيضاً تقديم شهادة تقدير وهدايا عينية من قبل السادة عمداء الكليات والإدارات المعنية بالجامعة.