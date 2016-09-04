القبض على عاطل بحوزته 45 كيلو بانجو وبندقيتين آلى وخرطوش بأسوان

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لمنطقة جنوب الصعيد، برئاسة العقيد مروان العيسوى، وإشراف اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قسم مخدرات مديرية أمن أسوان، من القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر، قبل ترويجها على عملائه بمحافظات الوجه القبلى.

وكانت وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد، تفيد قيام " أحمد س ع" 35 سنة عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، والسابق اتهامه فى عدة قضايا مخدرات وسلاح، بجلب كمية من المواد المخدرة لمحافظة أسوان لترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة تمكنت قوة أمنية، بقيادة المقدم محمد الضبع وكيل الإدارة، وضمت النقيب إسلام عبد الرؤوف، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد هشام السيد والنقيب محمود عبد الحميد من مباحث المخدرات بمديرية أمن أسوان، من ضبط المتهم حال قيادته تروسيكل بدون لوحات رقميه فى كمين أعد له بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وعثر بحوزته على 45 كيلو جرام بانجو وبندقيه آليه و6 طلقات و بندقية خرطوش، بالإضافة إلى مبلغ مالى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات.